خسوف أرضي في بلدة بريف تركيا عمقه 65 مترا

قالت وسائل إعلام تركية إن بلدة بريف ولاية مقدونيا وسط تركيا قد شهدت خسوفا أرضيا بعمق 65 مترا، وعرض 3 امتار.

وبحسب صحيفة زمان التركية، فقد وقع هذا الخسوف الأرضي في بلدة كارابينار بولاية قونيا وسط تركيا.

قصة هذا الخسوف الأرضي كما يرويها المواطن التركي "بكر إلهان"، بدأت حينما كان يعمل في الحقل حتى ساعات المساء دون أن يلاحظ أي شيء غريب، لكنه في الصباح وبعد ان قام بتغيير خطوط الري، ولدى عودته لاحظ وجود شيء غريب في وسط الحقل، وحينما اقترب وجده حفرة كبيرة، مما جعله يخاف ويستدعي جده والمحيطين به.

وأكد المواطن التركي أن الانهيارات تتواصل في محيط الحفرة الأولى من حين لآخر نظرا لتشكّلها حديثا.

يشار إلى أن شهر أبريل نيسان الماضي قد شهد خسوفا أرضيا على إحدى الطرق السريعة في تركيا، وتم تناقل مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.