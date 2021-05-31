"كويت مسافر" تطبيق يثير جدلا في البلاد ومطالبات بإلغائه

أثار تطبيق "كويت مسافر" الذي اعتمدته السلطات الكويتية كنافذة لتنظيم عملية السفر أثناء جائحة كورونا، جدلا في الكويت وصل إلى حد المطالبة بإلغائه.

وبحسب جريدة الأنباء الكويتية فقد دعا سعد الخنفور رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الأمة الكويتي، وزارة الصحة والطيران المدني، إلى إلغاء تطبيق "كويت مسافر"، مطالبا بضرورة إيجاد بديل له.

وعزا الخنفور مطالبته إلى ما قال إنه "كم هائل من المشاكل التقنية التي عانى ويعاني منها المواطنون حاليا في مطارات العالم بسبب مشاكل التطبيق".

وضرب النائب الكويتي مثلا بما يحدث من سقوط نظام التطبيق وعدم الرد على الاستفسارات، وعدم قدرة المواطنين في الخارج على تحديثه، أو تحميل التطبيق على هواتفهم، على حد قوله.

ولم يقف الأمر عند مجرد المطالبات، بل إن بعض النواب وجه طلبات برلمانية رسمية إلى المسوولين، حيث أكد النائب أسامة الشاهين، أنه توجه بسؤال إلى وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، المسؤول عن الطيران المدني، وعن التطبيق.

وعلى نفس النسق قال النائب هشام الصالح إنه تقدم باقتراح لإلغاء اشتراط التسجيل في تطبيق (كویت مسافر) للأسباب نفسها.

وكانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مواطنين كويتيين أن "كويت مسافر" أربك كثيرا من المسافرين، مؤكدين على عدة عراقيل سببها التطبيق نظرا لتعطله بعض الوقت، وهو ما يؤدي إلى التأخر عن الرحلات، لافتين إلى أن البعض اضطر إلى شراء تذاكر سفر جديدة للعودة إلى البلاد لتوقف التطبيق الإلكتروني.

وأشاروا كذلك إلى أن بعض المسنين وذوي الإعاقة يواجهون صعوبة في استخدام النظام الآلي، مؤكدين أن التطبيق يفتقد للمرونة ولا يتسم بالسلاسة المطلوبة.