حاكم الشارقة: رفعنا المرتبات إلى 25 ألفا ولو زادت المصاريف سنقوم برفعها

أكد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، أنه قد أمر برفع الرواتب في إمارته إلى 25 ألف درهم(نحو 7 ألاف دولار)، لافتا إلى أن المصاريف لو زادت سيقوم برفع الرواتب مرة أخرى.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لإمارة الشارقة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال القاسمي: "نحن رفعنا المرتبات إلى 25 ألفاً وذلك بعد دراسات قمنا بها مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وكنت أشاهد كافة تفاصيل المصاريف للفرد والعائلة حتى أعرف الراتب الذي يعطيهم الحياة الكريمة، لو زادت مصاريف الحياة سنقوم بعمل دراسة جديدة".

صاحب السمو #حاكم_الشارقة لبرنامج الخط المباشر: نحن رفعنا المرتبات إلى 25 ألفاً وذلك بعد دراسات قمنا بها مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وكنت أشاهد كافة تفاصيل المصاريف للفرد والعائلة حتى أعرف الراتب الذي يعطيهم الحياة الكريمة، لو زادت مصاريف الحياة سنقوم بعمل دراسة جديدة. pic.twitter.com/aX6DfWa8nI — sharjahmedia (@sharjahmedia) May 31, 2021

ووعد حاكم الشارقة أصحاب المرتبات المتدنية بأنه لن يتركهم، قائلا: "لو وصل الحال لضرر للذين رواتبهم متدنية أنا ما أتركهم"، لافتا إلى أن هناك أكثر من 12 ألف طلب للتوظيف في الشارقة.

صاحب السمو #حاكم_الشارقة: لو وصل الحال للضرر للذين رواتبهم متدنية أنا ما أتركهم.

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هناك أكثر من 12 ألف طلب للتوظيف في الشارقة، ولن نغلق الباب في وجه أي من الباحثين عن الوظيفة حتى ممن لا تنطبق عليهم شروط التوظيف. — sharjahmedia (@sharjahmedia) May 31, 2021

وقال: "لن نغلق الباب في وجه أي من الباحثين عن الوظيفة حتى ممن لا تنطبق عليهم شروط التوظيف".

صاحب السمو #حاكم_الشارقة: أمرنا بتشكيل لجنة تعمل تحت إشرافي تدعى لجنة معالجة التوظيف، وتتكون من دوائر "الإحصاء" و"الخدمات الإجتماعية" و"الموارد البشرية" في #حكومة_الشارقة، ومهمتها دراسة طلبات التوظيف وإيجاد حلول لمعالجة مشاكل كل من لدية مشكلة بالتوظيف — sharjahmedia (@sharjahmedia) May 31, 2021

وعن الخطوات العملية لتوظيف هؤلاء قال القاسمي: "أمرنا بتشكيل لجنة تعمل تحت إشرافي تدعى لجنة معالجة التوظيف، وتتكون من دوائر "الإحصاء" و"الخدمات الإجتماعية" و"الموارد البشرية" في حكومة الشارقة، ومهمتها دراسة طلبات التوظيف وإيجاد حلول لمعالجة مشاكل كل من لدية مشكلة في التوظيف".