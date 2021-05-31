ولي عهد الكويت يزور السعودية غدا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه

يزور ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد السعودية غدا الثلاثاء، في أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تأتي زيارة ولي العهد الكويتي للسعودية غدا الثلاثاء تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وفي تصريحات صحفية قال علي الخال سفير الكويت في المملكة العربية السعودية، إن اختيار ولي العهد الكويتي للسعودية كاول بلد يزوره بعد توليه منصبه يحمل دلالة على المكانة الكبيرة والمهمة للسعودية وما تمثله من أهمية للكويت، مشددا على ان ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال: "هذه الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات الاخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين على مر العصور وتميزها بالنهج الثابت على التعاون والتكامل في كل المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة".

ودشنت الكويت والسعودية في العام 2018 مجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي، والذي تم من خلاله ترجمة العلاقات إلى أرقام، حيث ارتفعت قيمة الصادارت الكويتية إلى المملكة بنحو 11.3%، واحتلت المملكة المرتبة الأولى كشريك تجاري للصادرات الكويتية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل بلغت قيمة إجمالي الواردات السعودية إلى الكويت العام الماضي 504.5 ملايين دينار مقارنة بـ 629.6 مليون دينار في عام 2019.