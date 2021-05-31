الأرصاد المصرية: ارتفاع درجات الحرارة غدا في مناطق وانخفاضها في أخرى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من تعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة غدا الثلاثاء في بعض المناطق، حيث ستصل إلى 45 درجة.

وبحسب بيان نشرته صحيفة المصري اليوم، أكدت الهيئة وجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة يوم غد في بعض المناطق، بينما تنخفض في مناطق أخرى، ويصل الانخفاض إلى 4 درجات عن طقس اليوم الاثنين.

وطبقا لما أعلنته الهيئة فإن درجة الحرارة ستصل إلى 45 في أسوان، بينما تكون في مطروح 27.

كما أشارت الهيئة إلى أن القاهرة الكبري والوجه البحري سيشهدان ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا، بينما يكون الطقس لطيفا ليلا.

وبخصوص حالة البحر لفت البيان إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر ونصف لمترين والرياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر من معتدل لمضطرب واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج بين مترين ونصف و3 أمتار.

وتوقعت الأرصاد درجات الرطوبة النسبية في القاهرة الكبري 65-25، السواحل الشمالية 80-35، شمال الصعيد 30-25، جنوب الصعيد 25-15.