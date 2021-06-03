إيران تنتج 10 أطنان من سلعة باهظة الثمن

كشف كاظم خاوازي، وزير الجهاد الزراعي الإيراني، أن بلاده تنتج ما يزيد على عشرة أطنان من الكافيار.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، أكد خاوازي أن إيران تنتج سنويا أكثر من عشرة أطنان من الكافيار، فيما كان الإنتاج قبل ثماني سنوات أقل من طن واحد.

وبخصوص عدد المزارع التي أنتجت هذه الكمية من أطنان الكافيار، قال خاوازي إنها 140 مرزعة.

تصريحات الوزير الإيراني جاءت، اليوم الخميس، أثناء افتتاحه عدة مشاريع تابعة لوزارته، ضمن مراسم الأسبوع الـ 70 من افتتاح المشاريع الوطنية، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني.

وقارن وزير الجهاد الزراعي الإيراني بين طبيعة الثروة السمكية في بلاده إبان الثورة الإيرانية وبين وضعها الحالي، مؤكدا أن حجم الإنتاج منها إبان الثورة كان يبلغ 32 الف طن، فيما زاد إلى 885 ألف طن قبل ثماني سنوات.

يشار إلى أن إيران أبرمت، السبت الماضي، اتفاقا مع روسيا يقضي بالتعاون في مجال الثروة السمكية في بحر قزوين والخليج، وذلك خلال اجتماع في موسكو ضم وزير الزراعة الإيراني، كاظم خاوازي، ومدير شؤون الثروة السمكية الروسي، إيليا شيستاكوف.