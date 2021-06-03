إعلام: قصر قرطاج يشهد الاستقالة السادسة لمستشاري الرئيس التونسي

قالت تقارير إعلامية إن استقالة سادسة لأحد أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس التونسي قيس سعيد قد تم تقديمها اليوم الخميس.

وبحسب ما أكده موقع تونس تليجراف، فقد تقدمت سارة معاوية مستشارة الرئيس التونسي للتعاون الدبلوماسي باستقالتها من الديوان الرئاسي.

وتأتي استقالة سارة عقب خمس استقالات شهدها الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية التونسي، حيث استقالت ريم قاسم المستشارة الإعلامية، ورشيدة النيفر المستشارة المكلفة بالإعلام والاتصال، ومحمد صالح الحامدي مستشار الأمن القومي، وعبد الرؤوف بالطبيب، وطارق بالطيب المدير السابق للديوان الرئاسي.

يشار إلى أن تونس تشهد أزمة سياسية بدأت باعتراض رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية، ثم تطورت ليدخل البرلمان على الخط دعما لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

ثم تلتها أزمة أطلق عليها إعلاميا "التسريبات"، والتي تم فيها إذاعة بعض التصريحات التي خصت بعض رموز الطيف السياسي التونسي.

وكانت آخر حلقات الأزمة التونسية هي الوثيقة التي كشف عنها موقع ميدل إيست، والتي كشفت بحسب الموقع ما وصفته بمحاولة انقلاب دستوري يقوده رئيس الجمهورية، وهو ما نفاه الرئيس التونسي في لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزير الدفاع التونسيين.