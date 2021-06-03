رئيس الحكومة المغربية: الملك أعطى تعليماته بعدم ظهور الوزراء إعلاميا

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أن الملك محمد السادس طالب بعدم ظهور الوزراء إعلاميا وعدم تغطية أنشطتهم.

وبحسب تصريحات نقلها موقع هسبريس المغربي، قال العثماني إن "الملك أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم".

وعلل العثماني تعليمات الملك بعدم الظهور الإعلامي بأنها تهدف إلى العدالة بين وزراء الحزب الحاكم وبين الأحزاب الأخرى، بسبب اقتراب موعد الانتخابات.

وأكد العثماني أن جزءا مهما من التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها في برنامجها قد تم تنفيذه، لافتا إلى أن هناك أمور أخرى مازالت تنتظر التنفيذ.

وطالب رئيس الحكومة المغربية أعضاء حكومته بالاستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

يشار إلى أن وزارة الداخلية المغربية كانت قد أكدت إجراء الانتخابات النيابية المغربية في مواعيدها المقررة هذا العام الأربعاء الـ8 من سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تكون انتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول الذي يليه.