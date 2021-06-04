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    الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021

    الرئيس التونسي ينتقد طريقة توزيع اللقاح عالميا ويؤكد: غير عادلة

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
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    انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد طريقة توزيع اللقاح عالميا، وعدم حصول شريحة كبيرة من الدول الفقيرة عليه.

    وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قال الرئيس التونسي "ليس من العدل أن يتم تلقيح أكثر من مليار شخص في شمال الكرة الأرضية وحوالي 80 مليون شخص في جنوبها".

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    © Sputnik . MARIEM GDIR
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    تصريحات سعيد جاءت خلال زيارة يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أن "العالم في حاجة إلى مفاهيم جديدة للعدل".

    وعن مرتكزات العلاقات الدولية رأى الرئيس التونسي أن العدل إلى جانب الحرية يجب أن يكون هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات الدولية".

    وكان الرئيس التونسي قد وصل إلى بروكسل الخميس في زيارة تستغرق يومين، وذلك للمشاركة في أعمال قمّة تونس/ الإتحاد الأوروبي الثانية، والتي عقدت النسخة الأولى منها في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

    يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد دعا منتصف مايو/ آيار الماضي،، إلى إعادة توزيع اللقاحات بصورة أكثر عدلا بين دول العالم. قائلا: "من غير المقبول على الإطلاق العيش في عالم تستطيع فيه الدول المتقدمة تحصين أغلب مواطنيها في حين لا تستطيع الدول النامية الحصول على جرعة واحدة".

    وأكد غوتيريش أن: "من مصلحة الجميع حصول كل الناس في كل مكان على اللقاح"، داعيا إلى مضاعفة الطاقة العالمية لإنتاج اللقاحات وفي نفس الوقت إلى توزيعها بشكل أكثر إنصافا.

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