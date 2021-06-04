أول إماراتية تحصل على الدكتوراه في طب الأورام

استطاعت الإماراتية نسرين الخواجة، أن تسجل نفسها كأول امرأة إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في طب الأورام.

وبحسب موقع البيان الإماراتي، فقد حصلت الطبيبة الإماراتية نسرين الخواجة على درجة الدكتوراه في طب الأورام من الكلية الملكية البريطانية في لندن ببريطانيا.

الخواجة التي تعمل في مستشفى توام بإمارة العين، كانت قد حصلت على درجة الماجيستير في الصحة النفسية، وحصلت كذلك على البورد العربي في الطب النفسي، وشهادة البحث العلمي من جامعة هارفارد، ودبلوم العلاج المعرفي السلوكي، وكذلك دبلوم المهارات النفسية.

تقول الخواجة إنها تتطلع إلى تحسين الرعاية الطبية لعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن تخصص الصحة النفسية يشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدول والحكومات والشعوب.

وقالت: "منذ صغري حددت هدفي أن أصبح طبيبة تسهم في مساعدة المحتاجين من المرضى، ووضعت هذا الهدف أمام عيني، وعملت طوال الوقت على تحقيقه، وتحملت عناء السفر والبُعد عن الأهل والوطن لسنوات، وبذلت جهوداً كبيرة لأكون على قدر المسؤولية التي أولتها لي الدولة وقيادتها، وحصلت على العديد من الشهادات العلمية في طب الأورام والطب النفسي".