شركة "إيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس التنفيذي لخطوط "ايروفلوت" الجوية الروسية ميخائيل بولوبويارينوف،اليوم الجمعة، أن الشركة تتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في الأيام المقبلة.

وقال بولوبويارينوف خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردا على سؤال حول الخسائر بسبب تعليق الرحلات إلى تركيا: "بالطبع استبدال السوق التركي صعب للغاية، لكننا نتوقع افتتاح الرحلات الجوية إلى مصر في الأيام المقبلة، وربما سنتمكن من تعويض جزء من الخسارة".

وأضاف بولوبويارينوف: "لكن بشكل عام، منذ 26 مايو، نشرنا طائراتنا داخل روسيا توجد رحلات من وإلى جميع المدن الكبرى. لن أقول هناك خسائر كبيرة".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الماضي وحتى الأول من شهر يونيو/حزيران بسبب الوضع الوبائي المقلق في تركيا.