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    تقرير أممي: العراق يفقد 100 ألف دونم سنوياً من أراضيه بسبب التصحر

    © Photo / Iraqi Security Cell
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    كشفت لجنة برلمانية عراقية أن تقريرا صدر عن الأمم المتحدة يؤكد فقدان العراق لـ100 ألف دونم سنويا من أراضيه بسبب التصحر.

    وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، قال علي البديري عضو لجنة الزراعة والمياه بمجلس النواب العراقي: "هناك تقرير صدر عن الأمم المتحدة، بين أن العراق يفقد سنوياً 100 ألف دونم من أراضيه الزراعية بسبب التصحر".

    إحدى ضفتي نهر دجلة
    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    وعن محاولات معالجة هذه الظاهرة أكد البديري عدم وجود معالجات حقيقية لهذه المشكلة، لكنه عاد وأشار إلى "رؤىً وأفكار لإنشاء سدود من أجل الاستفادة من المياه في أوقات الوفرة واستثمارها في فترات الشحّ".

    ولفت عضو لجنة الزراعة والمياه بالبرلمان العراقي إلى أن بلاده مازالت تستخدم الطرق البدائية في الري، وهو ما يسبب هدراً مائياً كبيرا، حسب تعبيره.

    وعن تأثيرات التصحر قال إنه "أدى لارتفاع درجات الحرارة لتصل الى معدلات عالية جداً، بسبب انعدام الغطاء النباتي والقضاء على المساحات الخضراء في البلد".

    وطالب النائب العراقي بأن يكون هناك تنسيق عالٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين المتطلبات المائية خاصة للمحافظات الجنوبية، لافتا إلى وجود اجتماعات بين لجنته ووزارة الموارد المائية، لا سيما في أوقات الصيف لبحث موضوع شح المياه.

    وأوضح النائب العراقي أن "الأرض وجميع العوامل مهيأة لتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية، إلا أن هذا الموضوع يحتاج الى قرار سياسي".

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