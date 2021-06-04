مسؤولون بقطاع السياحة التركي: 2 مليار دولار خسائر بسبب غياب السياح الروس

وبحسب صحيفة زمان التركية، أكد فريد تورغوت، رئيس مجلس الممثلين الإقليميين لاتحاد الشركات السياحية التركية، أن أكثر من ملياري دولار تكبدها قطاع السياحة التركي بسبب غياب السياح الروس، لاسيما خلال فترة سريان قرار حظر الرحلات من 15 أبريل إلى21 يونيو.

وألمح تورغوت إلى أن الخوف يكمن في عدم قناعة المواطن الروسي برفع الحظر، وبالتالي فإنه سيرفع تركيا من أجندته السياحية خلال هذه الفترة.

ومختلفا مع تورغوت طالب بولنت بلبل أوغلو رئيس اتحاد الشركات السياحية والفنادق في جنوب بحر إيجه، ضرورة الحفاظ على الأمل في استئناف رحلات الطيران مع روسيا حتى يوليو القادم.

وشدد على ضرورة إتمام حملة التطعيم، لافتا إلى أن الدول التي ستحقق نجاحا في هذا المجال ستحصل على ميزات رئيسية من ناحية السياحة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في الـ 12 من أبريل/ نيسان الماضي تقييد الرحلات المسيرة والشارتر بين تركيا وروسيا خلال الفترة بين 15 أبريل/ نيسان والأول من يونيو/ حزيران.

وفي نهاية مايو/ آيار الماضي قال سفير روسيا في تركيا، أليكسي ييرهوف، إن رفع قيود السفر من بلاده على تركيا لن يحدث بشكل عاجل، مؤكدا أن "الوضع مع وباء كورونا لا يزال غير مستقر، ولا يمكن التنبؤ به حاليًا"، لافتا إلى أن "إحصائيات الوباء في تركيا باتجاه هبوطي، مستقرة ولكنها بطيئة".