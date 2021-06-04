عمرو سعد: أنوي تحويل "أولاد حارتنا" لعمل فني... وربنا يستر... فيديو

قال الفنان المصري عمرو سعد، إنه حصل على حقوق بعض روايات نجيب محفوظ، ومنها "أولاد حارتنا"، وينوي تحويلها إلى عمل فني.

وبحسب لقاء له مع قناة "إم بي سي مصر"، أكد سعد أنه حصل على حقوق الملكية الخاصة برواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ، من المنتج صادق الصباح، لافتا إلى أنه سيقوم بتحويلها إلى عمل فني.

ومعلقا على ذلك قال سعد: "ربنا يستر"، مؤكدا أنه سينتج العمل ولن يشترط أن يكون ضمن أبطاله، إلا إذا وجد دورا يناسبه.

وعن بقية أعمال الكاتب المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزة "نوبل" في الآداب، أكد سعد أنه حصل على حقوق الملكية الخاصة ببعض الروايات ومنها رواية "صدى النسيان"، وعلى حقوق رواية "العائش في الحقيقة"، واصفا الأخيرة بأن تحويلها لعمل فني هو حلم حياته، لأنها بحسبه رواية رائعة ستنقل مصر إلى العالمية خاصة إذا تم إنتاجها بصورة صحيحة.

وأبدى الممثل المصري عمرو سعد رغبته في تحويل روايات نجيب محفوظ التي دارت عن الفراعنة لأعمال فنية، لافتا إلى أن مصر بها أدباء عظام مثل أحسان عبد القدوس، ويوسف أدريس، وغيرهم، مشبها القاعدة الأدبية المصرية بالقاعدة الأسمنتية الصلبة التي يجب البناء عليها.