البرلمان التونسي يعقد جلسة غدا لمساءلة وزير الدفاع

يعقد البرلمان التونسي، غدا الإثنين، جلسة عامة لمساءلة وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي.

وبحسب بيان لمجلس نواب الشعب التونسي، نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فسيتوجه بعض النواب إلى كل من وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، ووزير الصحة فوزي المهدي.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد عقد جلسة في الـ3 من يونيو/ حزيران الجاري خصصها لمساءلة 6 وزراء، هم وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابـة، ووزير السياحة، ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة، ووزير الشؤون الدينية، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة، ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

وأكد بيان المجلس أن برنامج عمله غدا سيتضمن بجانب مساءلة وزيري الدفاع والصحة، جلسة للجنة الإنتخابية، من أجل فرز ملفات الترشح لتجديد نصف هيئة النفاذ الى المعلومة، ولعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

وسيشهد البرلمان أيضا جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، وذلك لمعرفة آخر ما تم في ملف استرجاع الأموال المهربة.