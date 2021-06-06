بعثة إيطالية تسلم الأردن آثارا عمر بعضها مليون و400 عاما

سلمت إحدى البعثات الإيطالية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار إلى السلطات في الأردن قطعا أثرية يعود تاريخ بعضها إلى مليون و400 عاما.

وبحسب شبكة رؤيا الأردنية، قام لوكا بولارولو، رئيس البعثة الإيطالية لأعمال التنقيب والبحث في منطقة وادي رم الأردني، بتسليم قطع أثرية إلى مدير دائرة الآثار العامة بالوكالة، أحمد الشامي.

وعن طبيعة هذه الآثار قال شرحبيل ماضي نائب رئيس مجلس مفوضين سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة مفوض السياحة، إن هذه القطع يعود تاريخ بعضها إلى مليون و400 عام، لافتا إلى أن رحلة البحث عن تلك القطع استمرت 30 عاما.

وكشف ماضي أن هذه القطع خضعت للدراسة بجامعة فلورنسا الإيطالية، تحت إشراف البروفيسور لوكا بولارولو وفريقه، مؤكدا أنها ستعرض في متحف الديسة.

من جهته أكد أحمد الشامي مدير عام دائرة الأثار العامة، أن البعثة الإيطالية قامت بمسح المناطق للتعرف على القطع الموجودة فيها، كاشفا أنها تمثل مشاهد الصيد وصعوبة الحياة البرية آنذاك أو مشاهد الفرسان أو الجمال العربية .

وأوضح أن منطقة وادي رم، تعتبر متحفا أثريا طبيعيا مشيرا إلى أن هذه القطع ستمثل نواة لمتحف أثري، واعدا بجمع هذه القطع وتصنيفها، ووضعها إما في مدينة العقبة أو العاصمة عمان، لحين فتح متحف متخصص لها في منطقة وادي رم.