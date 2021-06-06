إسرائيل تحدد موعد وصول الأسير الأردني عبد الله أبو جابر إلى بلاده

ووفقا لتصريحات نقلتها شبكة رؤيا الأردنية عن ضيف الله فايز المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أبلغت إسرائيل السفارة الأردنية في تل أبيب مساء اليوم الأحد أن المواطن الأردني عبدالله ابو جابر سيتم نقلة إلى جسر الملك حسين صباح الثلاثاء القادم.

وعللت إسرائيل الموعد بأن إجراءات وترتيبات إطلاق سراحه، ربما تنتهي غدا الإثنين، وبالتالي سيتأخر وصوله إلى صباح الثلاثاء.

يشار إلى أن تصريحا سابقا تناقلته صباح اليوم وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، أكد أن الإجراءات القانونية للسلطات الإسرائيلية قد تؤخر وصول أبو جابر، الذي كان من المتوقع أن يصل إلى الأردن اليوم، مشيرا إلى أنه في حال لم يصل أبو جابر إلى بلاده اليوم فإنه قد يصل في حد أقصى خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن إدارة السجون في إسرائيل، ستفرج الأحد، عن أقدم الأسرى الأردنيين، عبدالله نوح أبو جابر، بعد أن أمضى في الأسر 20 عاما ونصف العام.

وقال نادي الأسير في بيان، إن "عائلته قد تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم".

يشار إلى أن أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم السلطات الإسرائيلية في سجونها.