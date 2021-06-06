تسجيل
16:52 GMT07 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات بالقرب من المسجد الأقصى في مدينة القدس

    "فتح" تدعو إلى "النفير العام" وتحمل إسرائيل مسؤولية تفجر الأوضاع في القدس

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 61
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102823/34/1028233490_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_ece20a3d0a500f12873fe154e5582c07.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202106061049179291-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/

    دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى ما وصفته بـ"النفير العام"، مطالبة كوادرها ومنتسبيها بالتجمع للدفاع عن الأقصى يوم الخميس المقبل.

    وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعت حركة فتح إلى النفير العام، الخميس المقبل.

    القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
    © AP Photo / Mahmoud Illean
    مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والسلطات الإسرائيلية تجرف أراضي زراعية

    وعللت الحركة دعوتها حسب بيانها بـ"الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين".

    وشدد البيان على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تفجر الأوضاع في القدس، داعيا "المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هستيرية نتنياهو واليمين المتطرف الاسرائيلي ولجم تحركاته في القدس، التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها".

    وكان مستوطنون إسرائيليون قد دعوا إلى مسيرة راقصة بالأعلام يوم الخميس المقبل في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.

    وأكد بيان فتح على أن الشعب الفلسطيني لديه إرادة صلبة وإصرار "على مقاومة الاحتلال في القدس، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

    يشار إلى أن 68 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم من جهة باب المغاربة في حماية قوات الأمن الإسرائيلية، قبل أن يغادروها من جهة باب السلسلة، مشيرا إلى أن هذه الاقتحامات تأتي قبيل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية المقرر لها في القدس يوم الخميس القادم.

    ونقل موقع عرب 48 عن مصادره أن "المسيرة مقرر لها أن تنطلق مساء الخميس القادم إلى البلدة القديمة عبر عدة أبواب، للوصول إلى حائط البراق، مرورا بأزقة القدس والحي الإسلامي، وعادة ما يشارك في المسيرة عشرات الآلاف من المستوطنين ويدعون إلى هدم المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم بدلا منه".

    انظر أيضا:

    الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مراسلة "الجزيرة" في القدس قبل اعتقالها... فيديو وصور
    هندوراس تفتتح سفارتها في القدس نهاية الشهر الجاري
    وسط استعداد لإجلاء السكان.. اندلاع حريق هائل في مستوطنة بالقدس المحتلة.. فيديو وصور
    مستوطنة تدهس فلسطينيا بالقدس المحتلة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لعاب بحر مرمرة في اسطنبول
    لعاب بحر مرمرة في اسطنبول
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    إنفوجرافيك... من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك