أجهزة إسرائيلية تطالب بتأجيل "مسيرة الأعلام"

طالبت أجهزة إسرائيلية بتأجيل مسيرة الأعلام التي من المقرر أن يقوم بها مستوطنون ويمينيون في إسرائيل الخميس المقبل.

وبحسب موقع عرب 48، أوصت الشرطة الإسرائيلية عقب اجتماع عقدته مساء اليوم الأحد بعدم المصادقة على تنظيم المسيرة وفقا لمسارها المعد سلفا، والذي ستمر بمقتضاه من البلدة القديمة وساحة باب العامود.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن الشرطة الإسرائيلية سوف تتقدم بتوصية إلى القيادة السياسية تطالب بعدم تنظيم المسيرة يوم الخميس المقبل، أو على الأقل تغيير مسارها، حتى لا تمر من البلدة القديمة ومن ساحة باب العامود.

وكان مستوطنون، ومنظمات يمينية في إسرائيل، أعلنوا تنظيم مسيرة إلى المسجد الأقصى، تمر من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ثم ساحة باب العامود وأحد أبواب المسجد الأقصى، وصولا إلى ساحة حائط البراق، وأطلقوا عليها اسم "مسيرة الأعلام".

وعما يمكن أن تسببه تلك المسيرة أكد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، أن "مسيرة الأعلام" سوف تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوف تعيد إشعال القدس.

في المقابل كانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قد دعت إلى ما وصفته بـ"النفير العام"، مطالبة كوادرها ومنتسبيها بالتجمع للدفاع عن الأقصى يوم الخميس المقبل، معللة دعوتها حسب بيانها بـ"الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين".