إعلام تركي: مواجهات بالأسلحة بين مجهولين في إسطنبول

أكدت وسائل إعلام تركية وقوع مواجهات مسلحة بين مجهولين في أحد شوارع مدينة إسطنبول التركية.

ووفقا لصحيفة زمان التركية، نشبت مواجهات وصفتها بـ"الدامية" في حي أسنكنت بمنطقة مالتبه، داخل مدينة إسطنبول، استخدمت فيها أسلحة كلاشينكوف.

وأوضحت الصحيفة أن الاشتباكات التي وقعت مساء أمس الأحد، أصيب بسببها شخصان أحدهما إصابته خطيرة.

وعن تفاصيل الحادثة، أشارت الصحيفة إلى أن عددا من الأفراد حضروا إلى شارع نادرة بسيارتين، يحملون أسلحة الكلاشنكوف، وقاموا بإطلاق النار على آخرين، الأمر الذي أدى لإصابة شخص يدعى مسعود يلماز في ساقه، وإصابة آخر يدعى مولود صاغديش في الرأس.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى لطفي كيردار بمنطقة كارتال، وأغلقت الشرطة الشارع أمام السيارات والمارة، وقامت بفحص المنطقة.

وأعلنت الشرطة بعدها أنها قامت بتوقيف أحد الأشخاص على خلفية تلك الاشتباكات، مؤكدة أن التحقيقات حول الحادث وملابساته متواصلة.