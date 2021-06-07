أمين عام اتحاد الشغل التونسي: اجتماع مرتقب مع المشيشي لزيادة الأجور

أكد نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل التونسي أن هناك اجتماعا مرتقبا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك لبحث مسألة زيادة الأجور.

وفي تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسي، قال أمين عام اتحاد الشغل التونسي إن اجتماعا حاسما سيتم عقده مع رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد عودته من زيارة إلى العاصمة السويسرية جنيف.

ويتوجه المشيشي إلى جينيف يومي الثلاثاء والأربعاء الـ 8 والـ9 من يونيو/ حزيران الجاري، وذلك لعقد لقاء مع رئيس منظمة الصحة العالمية، للمطالبة بتسريع توريد لقاحات إلى تونس ضمن مبادرة كوفاكس.

ولفت الطبوبي إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان من المفترض أن يتم عقده الجمعة الماضية، لكن الموعد لم يتم تحديده بدقة.

وأرجع أمين عام اتحاد الشغل التونسي ذلك إلى تزامن الموعد مع زيارة جان كاستيكس رئيس الحكومة الفرنسي إلى تونس يومي الـ 2 والـ3 من يونيو الجاري.

وشدد الطبوبي على أن اتحاده مصرٌ على التفاوض بشأن الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى وجود اتفاق مع الحكومة على فتح مفاوضات اجتماعية بعنوان 2021 و2022 و2023.

وأكد أمين عام اتحاد الشغل رفضه تحميل الاتحاد ما وصفها بـ"خيارات فاشلة واستراتيجيات غير مسؤولة من قبل الحكومة والأطراف الداعمة لها".

يشار إلى أن الحديث في تونس عن زيادة الأجور تعطله بعض الصعوبات الفنية في قطاعات معينة، الأمر الذي من شأن الاجتماع المزمع أن يبحث سبل تذليله.