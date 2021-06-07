إسرائيل تعتقل عددا من المقدسيين بينهم أسرى محررون

اعتقلت السلطات الإسرائيلية عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم أسرى كان قد تم تحريرهم سابقا، بمدينة القدس المحتلة ومناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ووفقا لموقع عرب 48 فقد أكد نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 17 شابا بالضفة الغربية ومدينة القدس، وذلك بحجة مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجنود الإسرائيليين.

وأكد أن المعتقلين تمت مداهمتهم ليلة أمس وصبيحة اليوم الإثنين، في حملة نفذتها السلطات الإسرائيلية بمناطق مختلفة داخل الضفة الغربية ومدينة القدس.

ومن بين المقدسيين الذين تم اعتقالهم عبد الله الهشلمون، عبد الرحمن أبو عصب، وآدم صب لبن، ومحمد أبو عصب، وأحمد ركن، ومهدي سلامة، ورياض الغزاوي، ومحمد يونس، وعبد الرزاق صيام.

كما أكد النادي أن السلطات الإسرائيلية قد داهمت بعض بيوت الأسرى مثل منزل الأسير الصحفي محمد عصيدة في تل قضاء نابلس، حيث قامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، على حد تعبير النادي، وهو ما حدث كذلك مع منزل الأسير بشير حامد زيادة، في قرية مادما.

يشار إلى أن التوترات عادت مجددا إلى مدينة القدس، خاصة بعد إعلان منظمات يمينية ومستوطنين إسرائيليين تنظيم مسيرة بالأعلام تمر من البلدة القديمة وتصل حتى حائط البراق، يوم الخميس القادم.

وقد ألغت الشرطة الإسرائيلية المسيرة المزمعة، مؤكدة أنها بالمسار الحالي والتاريخ الذي أعلن، لن يتم الموافقة عليها، لافتة إلى أنها سوف تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوف تعيد إشعال القدس.