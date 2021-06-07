يوري ألكسندروف: ما شاهدته في مصر مدهش وسأخرج أوبرا عايدة بشكل مغاير

قال يوري ألكسندروف، المدير الفني ومؤسس مسرح "أوبرا سانت بطرسبورغ"، إنه أخرج أوبرا عايدة 10 مرات، إلا أنه بعد زيارة القاهرة سيعمل على إخراجها بشكل مغاير ومميز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالمركز الثقافي الروسي بمصر، أن القاهرة تستحق العرض رغم الصعوبات الحالية وما يتطلبه من إعدادات وانتقال الفرقة يشكل كامل.

وبخصوص عرض الدراما الموسيقية، ريغوليتو، للمخرج جي فيردي يومي 10 و11 يونيو في مصر، على المسرح الرئيسي بدار الأوبرا المصرية؛ لفت ألكسندروف إلى أنه يحب العروض الأوبرالية التي تحمل نهايات سعيدة.

وعبر عن اندهاشه مما شهده في مصر، مشيرا إلى أنه زار المتخف القومي المصري وقضى 5 ساعات داخل المتحف.

وتابع أنه جاء بفرقة مسرحية كاملة، أسسها منذ أكثر من 30 عاما، حيث يعتبر المسرح ملاذه الأول، وقد عمل على تجميع نخبة من الموسيقيين في روسيا بالفرقة.

وأشار إلى أن أهداف مسرح بطرسبورغ هو الوصول إلى الفن الرفيع، خاصة في ظل المناقسة الكبيرة، لافتا إلى أن العرض الذي سيعرض في القاهرة من الروائع العالمية.

ومن المقرر أن يتم عرض الدراما الموسيقية، ريغوليتو، للمخرج جي فيردي يومي 10 و11 يونيو في مصر، على المسرح الرئيسي بدار الأوبرا المصرية.

وتضم جولات أوبرا "سانت بطرسبورغ" أيضا، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، دول صربيا، وإستونيا، واليونان، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات.