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    جرافات مدرعة عسكرية إسرائيلية في منطقة مفتوحة بالقرب من الحدود مع غزة في جنوب إسرائيل

    السلطات الإسرائيلية تهدم 10 مبان في أريحا

    © REUTERS / AMIR COHEN
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    قامت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين بهدم 10 مبان في منطقة المعرجات شمال أريحا.

    وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أكد فارس كعابنة من ناشطي أريحا أن السلطات الإسرائيلية هدمت 10 منشآت في منطقة المعرجات.

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    © Photo / Palestine Liberation Organization
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    وأوضح كعابنة أن المباني التي تم هدمها هي 6 بركسات وحظائر أغنام، و4 مساكن في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات.

    وأشار إلى أن ملكيتها تعود لكل من محمود سالم الظويعين الكعابنة، وأبنائه: عودة، وسالم، وغالب.

    وكشف أن السلطات التي باشرت عملية الهدم استولت على جميع الممتلكات الموجودة فيها، وأن تعليلهم لعملية الهدم هي كونها لا تحمل ترخيصا.

    يشار إلى أن توفيق جحشن مدير الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل كان قد ناشد اليوم الإثنين المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بـ "تحمل مسؤولياتهم تجاه ما تقوم به اسرائيل، من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وآثاره وتراثه".

    وكشف جحشن أن مجموعة من المستوطنين قاموا بتجريف قرابة 400 متر، في حوش قفيشة وشريف، قرب الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

    وأكد أن عملية التجريف التي تمت في حماية القوات الإسرائيلية، تمت في حي قطنته بالإضافة للعائلتين المذكورتين عائلتا الفاخوري وأبو سنينة.

    وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، قد أدرجت البلدة القديمة في الخليل كـ"منطقة محمية"، وذلك في العام 2017.

    وفي العام 2018 اتخذت اليونسكو قرارا بالإجماع يتعلق بالحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، وكذلك بلدة الخليل القديمة، مطالبة إسرائيل بالكف عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة.

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