وزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون أهمية احترام وقف إطلاق النار في قره باغ

موسكو- سبوتنيك. وأشارت الخارجية، إلى أنه في الـ 7 من يونيو/ حزيران الجاري، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، جان إيف لودريان وهايكو ماس، بحث خلالها الوزراء الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية وحول ناغورني قره باغ، وكذلك سير تنفيذ بنود بيان زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا في الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و الـ 11 من يناير/ كانون الثاني لهذا العام.

