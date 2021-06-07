وزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون أهمية احترام وقف إطلاق النار في قره باغ

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا، أكدوا خلال محادثة هاتفية أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في قره باغ.

موسكو- سبوتنيك. وأشارت الخارجية، إلى أنه في الـ 7 من يونيو/ حزيران الجاري، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، جان إيف لودريان وهايكو ماس، بحث خلالها الوزراء الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية وحول ناغورني قره باغ، وكذلك سير تنفيذ بنود بيان زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا في الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و الـ 11 من يناير/ كانون الثاني لهذا العام.

وقال البيان: "تم التأكيد على أهمية التقيد الصارم بنظام وقف إطلاق النار وضرورة حل سياسي - دبلوماسي للخلافات الناشئة، وأكد الوزراء دور مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملية المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا. وأشار الجانب الروسي إلى أن أي مشاركة للمنظمات الدولية لا تجوز إلا بموافقة باكو ويريفان".

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان كانتا قد وقعتا برعاية روسية، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.