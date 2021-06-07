كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها لدى السعودية بسبب إجبار موظفة على خلع الحجاب

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أنها بدأت اليوم الإثنين فتح تحقيق مع السفير الكوري بالسعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية يونهاب، قالت اللجنة إن التحقيق يتم بخصوص شكوى موظفة سعودية سابقة بالسفارة قالت إن السفير أجبرها على خلع حجابها، وهو فعل محظور في الثقافة الإسلامية، على حد تعبير اللجنة.

اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان تحقق في إجبار السفير لدى السعودية لموظفة على خلع حجابها https://t.co/X5iGhrV58X — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) June 7, 2021

وأوضحت أن الشكوى تم تقديمها من قبل الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، وادعت أن السفير أجبرها على إحضار الشاي والقيام بخلع الحجاب.

وقالت اللجنة إن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.