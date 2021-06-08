القوات الإسرائيلية تقتحم سجن مجدو وتصيب 3 "أسرى"

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سجن مجدو، وأصابت 3 أسرى فلسطينيين برصاص معدني مغلف بالمطاط.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا، قامت وحدات من قوات "نحشون" و"ميتسادا" التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية باقتحام قسم 7 في سجن مجدو الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الأسرى.

وأكدت أن القوات قامت أيضا برش الأسرى بالغاز، مع الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مقررة نقل بعضهم إلى غرف انفرادية.

وضمن المعزولين في زنازين انفرادية عز الدين العطار الموجه العام لأسرى حركة فتح.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، فإن "هذا الاقتحام هو الأعنف منذ 10 سنوات"، لافتا إلى تصعيد السلطات الإسرائيلية من حملاتها القمعية بحق الأسرى.

يشار إلى أن تصعيدا على مستويات كثيرة يتم داخل الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، فمن ناحية قامت السلطات الإسرائيلية أمس بهدم 10 منشآت في أريحا، وتجريف مساحات واسعة في حي تراثي داخل مدينة الخليل، ومن ناحية أخرى يعتزم مستوطنون ومنظمات يمينية إسرائيلية تنظيم مسيرة أطلقوا عليها "مسيرة الأعلام"، لمحاولة اقتحام باحات المسجد الأقصى، عن طريق المرور من البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق.

وبالرغم من رفض السلطات الإسرائيلية نفسها للمسيرة كونها تزيد الوضع في القدس والضفة اشتعالا، حسب تعبير بيان الشرطة الإسرائيلية، إلا أن بعض السياسيين والمستوطنين أعلنوا أنهم سينظمون المسيرة مع أنصار لهم.