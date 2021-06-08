ما السبب في تعطل بعض المواقع العالمية اليوم؟

تعطلت وبشكل مفاجىء بعض المواقع والتطبيقات العالمية، عقب انقطاع خدمات الإنترنت عنها، اليوم الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، فإن صحيفة "غارديان" البريطانية أكدت تعطل موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها بسبب انقطاع الإنترنت على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء.

وذكرت بعض المواقع الأخرى كذلك تعطل تطبيقاتها، وعدم قدرة روادها على تحميل مواقعها، مثل "نيويورك تايمز"، و"فينانشال تايمز" و"بلومبرغ" وغيرها.

وعن سبب ذلك أكدت وسائل إعلامية عالمية أنه ناتج عن خلل في شركة "فاستلي" لخدمات الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة.

من جانبها أكدت شركة "فاستلي" عبر موقعها الإلكتروني أن معظم مناطق تغطيتها كانت تواجه تدنيا في أدائها، وذلك بعد أن حققت في "التأثير المحتمل على الأداء مع خدمات "سي دي إن" الخاصة بها".

ولم يقف الأمر عند بعض مواقع الأخبار العالمية، وإنما امتد لمواقع أخرى مثل "أمازون"، حيث تعطل وأصبح غير متاح.

وقد أبلغ ما يقرب من 21000 من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" عن مشكلات فيها، بينما أبلغ أكثر من 2000 مستخدم عن مشاكل مع أمازون، وفقًا لموقع "داون دوكتور".