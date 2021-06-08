المركزي المصري يصدر بيانا عن تحويلات المصريين بالخارج

أكد البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 8.5%، في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وبحسب بيان للبنك نشره موقع مصراوي، زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 8.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2020-2021.

وعن تفاصيل الزيادة أوضح البيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قرابة 23.4 مليار دولار، في مقابل 21.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وفيما أكد البيان أن الزيادة بلغت 1.8 مليار دولار، فإنه لفت إلى ارتفاعها خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بما يوازي 11.0%، وهو ما قدره 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس من العام الماضي.

وعن الفترة من يناير إلى مارس 2021 ‏أوضح البيان أن التحويلات فيها كانت مستقرة، حيث سجلت 7.85 مليار دولار مقابل 7.87 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد أكد في الـ 15 من مارس/آذار، أن التحويلات من المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت 10.5%، في عام 2020 الماضي، مؤكدا أنها بلغت في عام 2020، نحو 29.6 مليار دولار.

وقال البنك إن التحويلات خلال ربع السنة الأخير من العام 2020، بلغت نحو 7.5 مليار دولار، ارتفاعا من سبعة مليارات في العام السابق له 2019.