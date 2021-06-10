إعلام: تركيا تحظر تغريدات لزعيم المافيا سادات بكر

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد حظرت السلطات في تركيا 6 تغريدات لسادات بكر يتحدث فيها عن أسعد توكلو، رئيس محكمة أنقرة الإدارية الإقليمية.

وقد انصبت تغريدات بكر على ما قال إنه قيام رئيس المحكمة التركية بـ "انتهاك الحقوق الشخصية"، متوعدا توكلوا بقوله "سأذلك".

وقد أعلن رئيس المحكمة بعد هذه التغريدات أنه سيقاضي زعيم المافيا، بسبب ما قال إنها مزاعم كاذبة.

يشار إلى أن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، قد أحدث ضجة في المجتمع التركي بعد إدلائه ببعض التصريحات التي تخص وزيري الداخلية السابق والحالي، وعددا من النافذين في الدولة التركية، حيث قال في مقطع فيديو عن سليمان صولو وزير الداخلية التركي الحالي إنه "وفر له الحماية، وسرب له العام الماضي معلومة سريّة، مفادها أن القضاء فتح تحقيقاً بحقّه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية"، وقد نفى صويلو هذه الاتّهامات، إلا أنه تعرض لضغوط من المعارضة التي طالبته بالاستقالة، وهو ما رفضه.