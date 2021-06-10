حماس تعلن تفاصيل لقاء هنية مع رئيس المخابرات المصرية

كشفت حركة "حماس" عن تفاصيل لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل.

وبحسب بيان نشره موقع الحركة على الإنترنت فقد التقى هنية ووفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، في القاهرة، مساء الأربعاء.

اللقاء الذي امتد حتى ساعات من صباح اليوم الخميس وفقا للبيان تضمن بحث العديد من القضايا، منها ما قال البيان إنه "تثبيت نتائج معركة "سيف القدس"، وبخاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتعزيز الإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة، إضافة إلى سبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني".

وأوضح أن اللقاء تضمن كذلك التأكيد على اضطلاع مصر بعدد من الملفات المهمة على المستوى الفلسطيني، عن طريق تعزيز العلاقة معها وتطويرها، مشيرا إلى أن وفد الحركة "وجّه عميق الشكر لمصر ومواقفها قبل وأثناء وبعد معركة "سيف القدس"، وجهودها في وقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة إعمار قطاع غزة".

وكان هنية قد وصل إلى القاهرة الثلاثاء الماضي، على رأس وفد للحركة، بناء على دعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في العديد من القضايا.

وقد نجحت مصر في التوسط بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها أجرى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل زيارات إلى كل من إسرائيل وقطاع غزة والضفة لمقابلة مختلف الأطراف تثبيتا لوقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/أيار الماضي، بوساطة مصرية.