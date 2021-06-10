وزير الداخلية الليبي يكشف أعداد المهاجرين غير الشرعيين في بلاده

كشف وزير الداخلية الليبي خالد مازن، عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في بلاده.

وبحسب بيان لمكتب وزير الداخلية الليبي، نشره موقع بوابة إفريقيا الإخبارية أكد مازن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا يبلغ 700 ألف مهاجر.

ولفت وزير الداخلية إلى أن هذا الواقع يتطلب دعما من الدول الأوروبية لبلاده نظرا لما يسببه هذا العدد الكبير من أضرار باعتبارها دولة عبور إلى الدول الأوروبية.

تصريحات الوزير الليبي جاءت على هامش استقباله اليوم الخميس وزير الدفاع البريطاني "بن السي" ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا "جيمس كلافرلي" في ديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس.

وطالب وزير الداخلية بالحصول على دعم فني في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، مؤكدا استخدام هذا الدعم لضبط الأمن في الصحراء والحدود، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية مع أوروبا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

ولفت الوزير الليبي إلى أن استقرار بلاده يعني استقرارا في المنطقة خصوصا وأنها بلد شاسع يتمتع بموقع استراتيجي هام مما يستدعي ضرورة دعم الاستقرار به.

وأكد أن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية هو من أولويات وزارته، قائلاً "نحن نتطلع إلى شراكة مع المملكة المتحدة للحد من هذه الظاهرة، والتي أثرت عليها أيضا جراء تدفق المهاجرين وتواجد عدد كبير منهم بالمملكة المتحدة".

من جهته شدد وزير الدفاع البريطاني على "التنسيق في برامج التدريب في مجال مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية"، مؤكدا أن أوروبا وبريطانيا تضررت من الهجرة غير الشرعية، ولافتا إلى أن مكافحتها مسؤولية مشتركة.