السعودية توضح سبب إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية عن أسباب إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي.

وبحسب بيان للرئاسة نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أكدت أن القصور في العمل هو السبب الرئيسي لقرار الإعفاء.

نظرا للقصور في العمل .. الرئيس العام يوجه بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية بالوكالة للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها https://t.co/RrGkdI7YZp pic.twitter.com/dxkqnMPWvT — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 9, 2021

وقال البيان إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أصدر قراراً بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظراً للقصور في العمل".

وأوضح البيان أن القرار تضمن تكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

وشدد على عدم التهاون من قبل الرئاسة "مع أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024" حسب البيان.