جريمة تهز العراق... عجوز يضع المخدرات في اللبن لحفيده فيقتله

فبحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية نشره موقع "بغداد اليوم"، ألقت قوات الأمن القبض على شخص قام بقتل حفيده عن طريق وضع المخدرات في حليبه، وذلك بمدينة المحمودية جنوب بغداد.
جريمة مروعة في بغداد.. الجد يقتل حفيده الرضيع بالكحول والمواد المخدرة #العراق #بغداد #جرائم #الكحول https://t.co/JQYhi5Objf— وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) June 10, 2021
وأكد البيان أن الجد اعترف بارتكابه الجريمة وهو تحت تأثير المخدر، كونه مدمنا على شرب المواد المخدرة، موضحا أنه وضع أعشاب مخدرة مع الكحول في حليب الطفل، أثناء نوم أمه.
يشار إلى أن وفاة الطفل في حينها كانت قد اعتبرت وفاة طبيعية، بحسب ما أظهرت أوراق التحقيق في القضية التي أحيلت إلى مكتب مكافحة الجرائم.
وبناء على اعتراف الجد، قام قاضي التحقيق بحبسه على ذمة القضية، تمهيدا لعرضه على القضاء.
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