البابا فرانسيس يحصل على نموذج لكأس بطولة "يورو 2020" قبل انطلاقها... فيديو

التقى بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، ومسؤولين آخرين لكرة القدم، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وقدم البابا فرانسيس خلال اللقاء مباركته قبل انطلاق بطولة يورو 2020، المقامة في العاصمة الإيطالية روما، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وبحسب موقع "روم ريبورتس"، فقد قدم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفرين، للبابا فرانسيس خلال اللقاء نسخة طبق الأصل من كأس بطولة "يورو 2020".

في المقابل، ذكر الموقع أن البابا فرانسيس منح الحاضرين خلال اللقاء كتابا بعنوان "الرياضة، بحسب البابا فرانسيس".

وشارك رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، إلى جانب رياضيين سابقين، مثل لويس فيغو من البرتغال، في اللقاء الذي أقيم داخل القصر الرسولي بالفاتيكان.

وتنطلق بطولة "يورو 2020"، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، غدا الجمعة، حيث تلعب إيطاليا مع تركيا في الاستاد الأولمبي.

ويشار إلى أن البابا فرنسيس، وهو أرجنتيني المولد، من عشاق كرة القدم، ومشجع بارز لفريق بوينس آيرس سان لورينزو.

وستقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاي إلى 11 يوليو/ تموز المقبل. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.