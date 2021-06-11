السلطات الإسرائيلية ترفض السماح للتلفزيون الفلسطيني بالعمل داخل مدينة القدس

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، قرارا يمنع بموجبه التلفزيون الفلسطيني من العمل بمدينة القدس.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتقدم فيها التلفزيون الفلسطيني بطلب تصريح للعمل في المدينة المقدسة ويتم رفضه.

وقد أصدرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بيانا رفضت فيه قرار السلطات الإسرائيلية، واصفة إياه بأنه "جزءٌ من سياسة حكومة الاحتلال المجرمة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتصفية أي وجود فلسطيني وعربي وإسلامي في هذه المدينة المقدسة"، حسب تعبير البيان.

وشدد البيان على أن الهيئة ستواصل عملها في مدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وكأي مدينة فلسطينية أخرى.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قامت، وفق بيان الهيئة، باقتحام بعض المكاتب التي تقدم الخدمات الإعلامية في القدس، وهددتها، مطالبة إياها بعدم العمل لصالح تلفزيون فلسطين بأي وسيلة كانت.