وزير السياحة التركي: محادثاتنا مع موسكو بخصوص استئناف الرحلات إيجابية

أكد وزير السياحة التركي محمد نوري إرسوي، أن المحادثات بين بلاده وبين روسيا حول استناف الرحلات تسير بشكل إيجابي.

وبحسب تصريحات نقلتها جريدة "زمان" التركية، قال الوزير التركي إن محادثات استئناف الرحلات بشكل كامل بين تركيا وروسيا تسير بشكل إيجابي.

وأكد ان الجانب التركي أجاب بالتفصيل عن كل ما أرسلته موسكو للاطمئنان على الإجراءات المتبعة لمكافحة كورونا في تركيا.

وأضاف نوري، أن هناك وفدا روسيا سوف يزور تركيا من أجل الاطلاع على الأوضاع بنفسه، لافتا إلى أن هذا الوفد سيقدم نتائج زيارته "إلى القيادة الروسية، وبعد ذلك ستجري مناقشة إمكانية استئناف الحركة الجوية".

وكانت اللجنة الروسية المختصة بمكافحة كورونا قد مددت نهاية مايو/ أيار الماضي قراراها السابق الذي اتخذته في منتصف أبريل/ نيسان الماضي بتعليق رحلات الطيران مع تركيا ودول أخرى، حتى الـ21 من يونيو/ حزيران الجاري، بسبب الوضع الوبائي في تلك البلدان.