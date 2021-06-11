مسؤول إسباني: الحكومة تدرس إلغاء اتفاقها مع المغرب بخصوص سبتة ومليلية

وبحسب "رويترز" صرحت الخارجية الإسبانية أن خوان غونزاليس باربا، الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال أمس الخميس خلال زيارة لسبتة، إن حكومة بلاده تدرس إلغاء النظام الخاص المتفق عليه مع المغرب بالنسبة للمدينتين.

وأكد غونزاليس أن إلغاء الاتفاق معناه أن ضوابط الحدود سيتم تطبيقها في التعامل مع الوافدين على المدينيتن من المغاربة.

يشار إلى أن بين المغرب وإسبانيا اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى سبتة ومليلية في الشمال، حيث يتاح بموجب الاتفاق للمغاربة من البلدات المحيطة بهما دخولهما دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفية من التأشيرات في أوروبا جوا أو بحرا.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع لا يزال قائما من الناحية النظرية، أغلق المغرب الحدود فعليا منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن خلافا بين المغرب وإسبانيا بسبب استقبال الأخيرة زعيم البوليساريو للعلاج في أحد مشافيها، قد ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين، مما أدى إلى تخفيف المغرب إجراءاته على الحدود، ونتج عنه محاولة قرابة ثمانية آلاف شخص الشهر الماضي دخول سبتة، الأمر الذي عقد الأزمة أكثر بين البلدين.