إسرائيل تقرر إلغاء حظر السفر إلى تركيا وأوكرانيا وأثيوبيا

اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بإلغاء حظر السفر المفروض على بعض الدول، ومنها تركيا وأوكرانيا.

وبحسب موقع عرب 48، أجرت الحكومة استفتاء هاتفيا اليوم الجمعة، وأزالت كلا من تركيا وأوكرانيا وأثيوبيا من قائمة الدول التي يحظر السفر إليها بسبب كورونا.

وأبقت الحكومة الإسرائيلية على دول مثل الأرجنتين، روسيا، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا والمكسيك، في قائمة الدول الحمراء.

وكانت إسرائيل قد منعت السفر إلى تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا، في أبريل/ نيسان الماضي، مبررة قرارها بـ "منع دخول طفرات جديدة من الفيروس إلى البلاد".

يشار إلى أن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، كان قد ألغى فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة، بدءا من 15 حزيران/ يونيو الجاري، بسبب ما قال إنه انحسار انتشار كورونا.

يشار إلى أن 5474889 مواطنا إسرائيليا قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، بينما تلقى 5142652 مواطنا الجرعة الثانية.