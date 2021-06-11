العراق... ضبط 4 صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق

كشفت السلطات العراقية عن ضبط 4 صواريخ كاتيوشا، على منصاتها، كانت معدة للإطلاق.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، نشرته وكالة الأنباء العراقية، عثرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية على 4 منصات، عليها صواريخ كاتيوشا كانت جاهزة للإطلاق في محافظة ديالى.

وأوضح أن الوكالة تلقت معلومات دقيقة، قامت على إثرها القوات بضبط 4 صواريخ نوع كاتيوشا مع 4 منصات، لافتا إلى أنها كانت "مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين".

وعن وجهة الصواريخ، أشار البيان إلى أنها كانت جاهزة للإطلاق باتجاه قاعدة بلد الجوية، مشيرا إلى أن خبراء مكافحة المتفجرات في الوزارة قاموا بالتعامل معها.

يشار إلى أن ديالى قد تعرضت أول مايو/ أيار الماضي، إلى هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بأسلحة القنص على نقطة عسكرية شرقي المدينة.

وقال مصدر أمني، إن قوة من الجيش تمكنت من إحباط هجوم شنه "داعش" بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية مرابطة في بزايز كنعان شرقي بعقوبة.

وعلى إثر هذا الهجوم قام البرلمان العراقي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.