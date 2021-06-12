غانا تزرع 5 ملايين شجرة في يوم واحد لمكافحة آثار إزالة الغابات

أعلن الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، الجمعة، أن بلاده تهدف إلى زراعة ما لا يقل عن 5 ملايين شجرة في يوم واحد، للمساعدة في إعادة زراعة الغابات المفقودة في البلاد والحد من آثار تغير المناخ.

قال أكوفو-أدو في كلمة بمناسبة اليوم الأول لغانا الخضراء في البلاد "استغلال موارد الغابات من أجل التنمية الوطنية لم يكن مستدامًا على مر السنين"، مضيفا: "ليس لدينا غدا أو بعد غد للقيام بذلك. علينا أن نتحرك الآن"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقام الرئيس الغاني، في مقر الرئاسة غانا يزرع شتلة من نبات "شجرة الحياة "(lignum vitae)، والتي تنتج أحد أقوى الأخشاب الصلبة في العالم.

ووزعت أكثر من 7 ملايين شتلة على المتنزهات والمدارس والشركات الغانية قبل فعاليات اليوم، وفقًا لوزارة الأراضي في غانا.

وكتبت لجنة الغابات في غانا على فيسبوك أنه بحلول ظهر يوم الجمعة، تم زرع ما يقرب من 2.7 مليون شتلة من أصل 5 ملايين شتلة المستهدفة.

وتخطط الحكومة ليوم غانا الخضراء ليصبح حدثًا سنويًا، بهدف طموح يتمثل في توسيع هدف زراعة اليوم من 5 ملايين إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2024.