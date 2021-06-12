الرئيس الفنزويلي يصف تجميد أمريكا أموال بلاده المخصصة لـ"كوفاكس" بالـ"سرقة"

وبحسب "فرانس 24"، ندد مادورو بتجميد أمريكا أموالا لبلاده خاصة بتمويل برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات، متسائلا: "ماذا يُسمّى ذلك؟ سرقة".

وقال: "جاء نظام كوفاكس ليعلن لنا أخيرا، في رسالة رسميّة، أنّ آخر عشرة ملايين دولار قد جمّدتها حكومة الولايات المتحدة. ماذا يسمّى ذلك؟ سرقة، عقوبات إجراميّة، إجراءات إجراميّة من قبل الولايات المتحدة الأميركيّة ضد فنزويلا".

تصريحات مادورو جاءت في كلمة تلفزيونية، طالب فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن الأموال الفنزويلية المخصّصة لنظام كوفاكس.

وقال: "أطالب بأن توقِف حكومة جو بايدن تجميد أموال فنزويلا المخصصة لشراء لقاحات كوفاكس، وأن ترفع حكومة جو بايدن تجميد أموال اللقاحات (المخصصة) لشعب فنزويلا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمركيية لم تعترف إلى الآن بمادورو رئيسا لفنزويلا، وقد فرضت في العام 2017 عقوبات على نظامه، تشمل الأشخاص والشركات التجارية والكيانات النفطية المرتبطة به داخل فنزويلا وخارجها.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإن نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أوضحت أن تجميد أموال كوفاكس جاء من خلال بنك سويسري في إطار "تحقيق".