تبون يوجه رسالة لمقاطعي الانتخابات ويتحدث عن "بناء جزائر جديدة"

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى مقاطعي الانتخابات التشريعية في بلاده، مؤكدا أن حكومته تهتم ببناء جزائر جديدة.

وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد أدلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صباح اليوم السبت بصته في الانتخابات التشريعية التي تقام اليوم وغدا.

وطالب تبون المقاطعين للانتخابات باحترام غيرهم ممن يرون ضرورة المشاركة.

وبينما اعطى الرئيس الجزائري الحرية للمقاطعين، قائلا: "المقاطعون أحرار شريطة أن لا يفرضوا مقاطعتهم على غيرهم"، إلا أنه وصفهم بأنهم بضعة أشخاص، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يفرضوا إملاءات على 45 مليون جزائري"، لافتا إلى أن نسبة المشاركة لا تهمنه، وإنما بناء مؤسسات شرعية، قائلا: "نسبة المشاركة لا تهمني.. ما يهمني هو الخروج بمؤسسات شرعية".

ووصف الرئيس الجزائري الانتخابات التشريعية بأنها اللبنة الثانية في بناء جزائر جديدة، تكون أقرب للمواطنين مما مضى، حسب تعبيره.

وقد أدلى تبون بصوته في لجنة داخل مدرسة أحمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، في العاصمة الجزائرية.

وكان تبون قد أكد في تصريحات صحفية، الخميس الماضي، خلال زيارته مركز عمليات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن "الغش في الانتخابات كان في الجاهلية"، مشددا على أن الصندوق سيكون الفاصل بين المرشحين.