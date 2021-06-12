500 صحفي أمريكي يطالبون بإظهار "القمع الممنهج من الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين"

"رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين"... هذا هو عنوان الرسالة التي وقّع عليها 514 صحفيا أمريكيا.

وبحسب وكالة "قدس نت"، فإن الرسالة تحمل توقيعا من صحفيين في وسائل إعلام كبرى داخل الولايات المتحدة، منها "واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال"، و"لوس أنجلوس تايمز".

ويطالب الصحفيون الموقعون على الرسالة بتعامل عادل مع الأحداث في فلسطين من قبل الإعلام الأمريكي، من حيث إنهاء "إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، والقمع الممنهج له للفلسطينيين".

وكشف الموقعون على الرسالة أنه و"على مدى عقود، تخلت صناعة الأخبار لدينا عن هذه القيم في الأخبار المتعلقة بإسرائيل وفلسطين"، في إشارة إلى ما قررته الرسالة من أن "العثور على الحقيقة ومحاسبة الأقوياء من المبادئ الأساسية للصحافة".

وأكدوا أن الإعلام الأمريكي خذل قراءه بحجبه الجوانب الأساسية للأخبار في فلسطين، وهو ما عبرت عنه الرسالة بقولها إنه "الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري".

وطالبت الرسالة بضرورة أن يضع الإعلام الأمريكي حدا لهذه "الممارسات الصحفية السيئة التي دامت عقودًا"، مؤكدين على وجوب "تغيير مسار الصحافة بشكل عاجل"، لافتين إلى ما قالوا إنها "أدلة كثيرة على قمع إسرائيل الممنهج للفلسطينيين".

يشار إلى أن مجموعة من الصحفيين الكنديين كانوا قد فتحوا "دردشة" جماعية على مواقع التواصل طالبوا فيها بضرورة الاستماع إلى وجهتي النظر في الإعلام الكندي فيما يخص قضية الشرق الأوسط، في إشارة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأبدى صحفيون كنديون تخوفاتهم مما قالوا إنه "انتقام" من تغطيتهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب موقع "إنترسيبت".