وزير الصحة التركي يطالب المواطنين بالتطوع لتجريب لقاح محلي الصنع

دعا فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، المواطنين في بلاده إلى التطوع، لإجراء تجارب للقاح جديد مضاد لـ"كورونا"، يتم تصنيعه محليا.

وبحسب تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد قوجه على التقدم بطلب التطوع لتجارب المرحلة الثالثة من اللقاح التركي، وذلك عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة التركية لهذا الغرض.

Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

وأوضح الوزير التركي أن اللقاح تم بالتعاون بين وزارة الصحة وجامعة "إرجيس"، مؤكدا أنه في مرحلته السريرية الأخيرة.

وخاطب وزير الصحة التركي مواطني بلاده قائلا: "تطوعوا من أجل التجارب البشرية للقاح، ولنصل إلى النتيجة سويا".

وفي تغريدة تالية، كشف الوزير التركي عن عدد من تلقوا اللقاح في تركيا إلى اليوم، وقال: "لقد أعطينا 33 مليون جرعة من اللقاح، نحن ننتظر أولئك الذين جاء دورهم، في الوقت المتفق عليه".

3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

يشار إلى أنه وفي منتصف/ إبريل نيسان الماضي، تم تناقل مقطع فيديو يشير إلى تلقي وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، قالوا إنه تم تطويره محليا.

وأعلنت تركيا سابقا دخول هذا اللقاح في قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات، لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.