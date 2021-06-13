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    استفتاء في سويسرا على استخدام المبيدات الزراعية

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    يتوجه، اليوم الأحد، المواطنون السويسريون إلى استفتاء قد تصبح معه بلادهم هي الثانية على مستوى العالم التي تحظر استخدام المبيدات الزراعية بعد مملكة بوتان.

    وبحسب موقع "بي بي سي"، تنظم سويسرا، اليوم، استفتاء يتم التصويت فيه على اقتراح بعدم استخدام المبيدات الزراعية.

    مفاعل نووي
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    وكانت مبادرة قد تم تقديمها تقترح إنهاء الدعم للمزارعين الذين يستخدمون مثل هذه المبيدات، بينما تقترح مبادرة أخرى حظرها تمامًا في غضون 10 سنوات.

    ويعلل المؤيدون إلى ما وصفوه بـ "مستويات مثيرة للقلق من المبيدات الحشرية في المياه"،  إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالنباتات والحيوانات والحشرات.

    لكن المزارعين السويسريين حذروا من أن المقترحات ستخرج الكثير منهم من العمل.

    يشار إلى أن المعمول به في سويسرا يتطلب من أصحاب المبادرات والاقتراحات جمع 100 ألف توقيع لضمان إجراء تصويت على مستوى البلاد.

    ويتوقع مراقبون آثارا كبيرة لموافقة السويسريين على هذه المبادرة، حيث إن سويسرا فيها أكبر شركة لتصنيع المبيدات في العالم، وهي شركة "ساين جينتا".

    وبالرغم من أن كلا الاقتراحين مدعومان على نطاق واسع من قبل الناخبين الشباب في المدن، إلا أن المزارعين السويسريين غاضبون بسبب تراجع دخولهم على مدار 20 عاما، بحسب مراسلة "بي بي سي".

    وتتوقع أنه حتى لو رفض الناخبون الحظر، فإن هذا الجدل حول المبيدات كان شديدًا لدرجة أنه لن يختفي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتفق فيه الجميع على أنه يجب حماية البيئة النقية للبلاد، فهم لا يتفقون على كيفية القيام بذلك.

    جدير بالذكر أن تصويت اليوم يشمل مبادرات أخرى، مثل تشريعات مكافحة الإرهاب، وفرض ضريبة جديدة على الوقود الأحفوري، وتمويل طارئ لفيروس كورونا.

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