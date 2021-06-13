إسرائيل تعتمد بنك أهداف جديدا في قطاع غزة

اعتمدت إسرائيل ما قالت إنه بنك أهداف جديد في قطاع غزة، معللة بأنه يأتي تحسبا لرد فعل حماس على مسيرة الثلاثاء المقبل.

ونقل موقع "عرب 48" عن القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي أن وزير الأمن بني غانتس قد وقع على مئات من الأهداف الجديدة في القطاع.

وأكدت أن الوزير الإسرائيلي وافق أيضا على سلسلة من عدة خطوات عسكرية في حال اندلعت مواجهة عسكرية متجددة.

وتوقع مسؤولون في إسرائيل أن تقوم حماس بإطلاق بالونات حارقة، إضافة إلى محاولتها تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، إذا أتم المستوطنون المسيرة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مستوطنون إسرائيليون ومنظمات يمينة قد أعلنت تنظيم مسيرة أطلقت عليها اسم مسيرة الأعلام، يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أطلقت معه حركة حماس الفلسطينية تحذيرات بأنها تراقب الوضع وستتدخل في الوقت المناسب إذا تم تنفيذ المسيرة حسب مسارها المعلن.

وبناء على تحذيرات من أجهزة أمن إسرائيلية، صدر قرار من مفتش عام الشرطة الإسرائيلية برفض المسيرة نظرا لمسارها الذي كان قد حدده منظموها بالمرور من البلدة القديمة، مؤكدين أنه في حال تعديل المسار سيتم السماح لها.

واتفقت الشرطة الإسرائيلية، أول أمس الجمعة، مع منظمي المسيرة على مسار جديد، بحيث تنطلق من شارع "هنِفيئيم" باتجاه شارع السلطان سليمان وصولا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بحلقات رقص، ثم تتجه المسيرة إلى "ميدان تساهَل" عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق.

وسوف يتم عرض خطة مسار المسيرة على وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة التي يتوقع تنصيبها اليوم، عومر بار ليف، من حزب العمل، وفي حال لم يصادق عليها سيتم البت فيها عن طريق المجلس الوزاري المصغر.