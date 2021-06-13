ميركل: مجموعة السبع تعهدت بأكثر من ملياري جرعة لقاح للدول النامية

كشفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن تعهد لدول "مجموعة السبع الكبار" بتوريد 2.3 مليار جرعة لقاح إلى الدول النامية.

برلين – سبوتنيك. وأكدت ميركل اليوم الأحد أن توريد تلك الكمية سيكون حتى نهاية عام 2022.

تصريحات المستشارة الألمانية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقب القمة، أعلنت فيه أنهم تحدثوا مرة أخرى حول إتاحة الوصول إلى اللقاح للجميع، مؤكدة أن بلادها ستشارك بنشاط في تعهد "مجموعة السبع".

وشددت ميركل على وجوب تأسيس مصانع اللقاح في أفريقيا، لافتة إلى أن شركة "بايونتك" تعمل في هذا الاتجاه.

هذا وتعتبر "كوفاكس"، آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بمشاركة التحالف العالمي للقاحات والتحصين ("غافي") والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق التصنيع وإجراء عمليات الشراء. بموجب شروط البرنامج ، تدفع البلدان ذات الدخل المرتفع ثمن شراء اللقاحات، وبالتالي تدعم ما يسمى بالدول الممولة.

يشار إلى أن "رويترز" كانت قد نقلت عن مسودة البيان شبه النهائي لقمة مجموعة السبع، أنها سوف تتبرع بمليار جرعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، للدول الفقيرة، خلال العام المقبل، لافتة إلى أنها ستتعاون أيضا مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين والدول الأخرى لزيادة المساهمات خلال الأشهر المقبلة.