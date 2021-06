جبران باسيل ينفي اتهامات تهريب أموال إلى الخارج ويتحدى الإثبات بدليل

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لباسيل نشره موقع النشرة، أكد أن الأخبار التي تم تدوالها عن تحويل باسيل أموالا إلى الخارج هي أخبار كاذبة.

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation