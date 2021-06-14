رسالة من آبي أحمد إلى ماكرون تحملها وزيرة السلام الإثيوبية

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة السلام الإثيوبية نشرته وكالة الأنباء الرسمية فقد سلمت مفرحات كامل، وزيرة السلام، رسالة من رئيس الوزراء آبي أحمد إلى المستشار الخاص للرئيس ماكرون للشؤون الأفريقية فرانك باريس.

وأوضح البيان أن الوزيرة الإثيوبية قدمت شرحا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي حول الأوضاع في بلادها، والأسس التي تبنى عليها تطورها.

وتحدثت مفرحات عن "الإصلاحات متعددة الأوجه التي تقوم بها إثيوبيا منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن".

وأوضحت الوزيرة الإثيوبية لمجلس الشيوخ الفرنسي ما قالت إنه حقيقة الوضع في إقليم تيغراي، مركزة حسب بيان الوزارة على "جهود الحكومة الفيدرالية في إعادة بناء المنطقة، والقبض على المجرمين".

يشار إلى أن مفرحات كامل وزيرة السلام الإثيوبية كانت على رأس وفد إثيوبي رفيع المستوى يزور باريس حاليا.